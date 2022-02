"Street Fighter" VI annoncé

"Street Fighter" VI devrait bientôt voir le jour.

par Team Mouv'

Le développeur et éditeur des jeux vidéo Capcom a annoncé Street Fighter 6, le prochain opus majeur de la franchise emblématique de jeux de combat, qui fête cette année son 35e anniversaire.

Plus d'information cet été

Une brève bande-annonce a été diffusée après la finale de la saison du Capcom Pro Tour. La bande-annonce ne montre pas de gameplay réel, mais elle suggère que Street Fighter 6 aura un style artistique plus réaliste que les jeux précédents de la série.

Capcom affirme que de plus amples informations sur le jeu seront fournies cet été. La société japonaise espère que Street Fighter 6 connaîtra un meilleur lancement que son prédécesseur. Street Fighter V était très beau et performant lorsqu'il est sorti sur PS4 et PC en 2016, mais il a souffert d'un manque de contenu ainsi que de bugs et de problèmes de serveur par la suite. Le jeu s'est finalement vendu à plus de six millions d'exemplaires après que des versions ultérieures "Arcade Edition" et "Champion Edition" aient reçu un meilleur accueil.

Quelques mois supplémentaires à attendre donc pour les fans de la saga avant d'avoir un aperçu un peu plus précis de ce que sera le prochain opus du jeu.