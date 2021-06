Squeezie sanctionné sur Youtube

Une annonce que le youtubeur a fait sur Instagram

par Geoffrey

Il fait partie des cadors de la plateforme YouTube en France ! Avec plus de 16 millions d’abonnés, le Youtubeur Squeezie enchaine les vidéos depuis plus de 10 ans en balançant des phases de gameplay, des vidéos humoristiques, des vidéos réactions mais aussi des clips extraits de son album .

Et même avec plusieurs millions d’abonnés, et quelques milliards de vue sur la plateforme, Squeezie vient de se faire interdire la mise en ligne de vidéo cette semaine . La cause ? Une vidéo mise en ligne en 2018 ou le Youtubeur français n’aurait pas respecté les droits d’auteurs . C’est lui - même qui a annoncé la nouvelle à ces fans sur Intagram .

Une vidéo de 2018 qui prend un strike, interdit d’upload pendant sept jours ! Désolé de vous avoir déçu, je recommencerai plus, je suis en pleine remise en question .

Une règle mise en place par Youtube qui interdit à un compte de publié des vidéos pendant une semaine si des questions de droits d’auteur n’ont pas était respecté auparavant . Deux semaines en cas de récidive et même un bannissement complet de la plateforme si le Youtubeur continu de ne pas respecter les règles .

Squeezie devrait cependant continué à être actif cette semaine, notamment grâce à sa chaine secondaire et sa chaine Twitch .