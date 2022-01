Sony : pour compenser les pénuries de PS5, la marque va produire plus de PS4

Devant la pénurie de PS5, Sony a décidé d'accélérer la production de PS4

par Team Mouv'

Face à la pénurie de PS5 qui touche le monde entier, Sony a choisi une méthode singulière : produire plus de PS4.

Alors que la PlayStation 5 est sortie il y a un peu plus d'un an, faisant aussitôt bondir la communauté du gaming, Sony n'a toujours pas réussi à régler un problème de taille : la neuvième génération de consoles Microsoft fait face à une pénurie, et n'est pas disponible en assez grande quantité pour tous les acheteurs intéressés. En effet, le secteur de l'informatique connaît une crise depuis le début du covid, avec une insuffisance de composants électroniques, qui empêche la fabrication de nouvelles consoles PS5.

Rétropédalage chez Sony

Résultat inattendu de cette pénurie : les consoles PS4, qui devaient normalement arrêter d'être produites à partir de 2022, sont finalement remises en production. Pour l'entreprise, c'est un moyen bancal de faire face au manque de PS5 : selon Bloomberg, les PS4 seront produites en plus grande quantité, afin de remédier à la frustration des consommateurs devant réaliser un parcours du combattant pour se procurer la PS5.

L'ancienne console, qui voyait donc ses jours comptés, a de nouveau de beaux jours devant elle : le but avoué de Sony est de garder les gamers dans l'univers PlayStation malgré les problèmes que rencontre l'entreprise avec les fournisseurs et les transporteurs. Le géant du gaming a ainsi expliqué que la PS4 sera encore produite pendant un bon moment.

De quoi rassurer les fans de la PS4, qui est un des plus gros succès de Sony. Mais les passionnés qui attendent la PS5 devront prendre leur mal en patience.