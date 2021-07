Sony passe le cap des 10 millions de vente de PS5

Nouvelle performance pour Sony qui bat le record de vente de la PS4 !

par Team Mouv'

En constante rupture de stock, la PS5 est de loin la console la plus convoité du marché . Un démarrage record pour la console de Sony qui n'a cessé, depuis son lancement, d'attirer la convoitise et même la spéculation financière autour de ce produit très difficile à se procurer .

Seulement 8 moins après sa sortie, la PS5 console a atteint les 10,01 millions d'unités vendues, comme le rapporte les dernières statistiques de VG Chart obtenus après les résultats des ventes du 4 au 10 juillet .

Au total, il n'a fallu que 35 semaines à la PS5 pour se vendre en 10 millions d'unités, alors que la PS4 avait eu besoin de 4 semaines supplémentaires pour atteindre le même jalon . Une progression qui laisse encore présager de bonnes perceptives d'évolution malgré des problématiques avérées d'approvisionnement .

Une demande supérieure à l'offre jusqu'en 2023

Avec la fermetures des frontières, Sony fait a doit faire face depuis déjà plusieurs mois à la pénurie de semi - conducteurs, ces composants des puces électroniques . Hiroki Totoki, le directeur financier de Sony avait préféré rester lucide et nous mettre en garde : la demande de PlayStation 5 sera largement supérieure à l'offre jusqu'en 2023.

Un réapprovisionnement en deux temps qui risque de ralentir un peu le nombre de vente .

Une hausse des prévisions

Malgré ses complication, le PDG de Sony, Jim Ryan comptait vendre 14 millions de PS5 en un an, mais en vue de ses statistiques actuelles, il envisage maintenant d'atteindre les 22,6 millions de consoles vendues d'ici la fin de sa première année d'exploitation, si il n'y a plus de rupture de stock et qu'il arrive a correctement réaproviser les magasins spécialisés et les grandes surfaces . . .

Le record de la PS1

Aussi étonnant que ca en a l'air, c'est encore la petite PS1 ( vendu en 1998 ) qui détient le records des 10 millions de ventes en 35 semaine . . . A savoir qu'en ce moment, c'est la Nintendo Switch qui a clairement la côte, avec 359,529 ventes lors de sa dernière semaine et un total de 88 495 973 d'unités vendues . . .