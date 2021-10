SCH explose Squeezie à FIFA 22

Gotaga a organisé un concours FIFA 22, avec la présence de SCH, Squeezie, Naza...

par Team Mouv'

Le nouveau FIFA 22 sortait ce vendredi 1er octobre, et la journée a été remplie par des discussions autour de ce nouveau jeu . Dans la soirée, c'est Gotaga qui a organisé le tournoi Lâche la manette, avec la présence d'un joli casting .

SCH, Naza, Squeezie, Hakim Jemili, Kammeto, JL Tomy. . . tous étaient présents pour s'affronter sur le nouveau jeu d'Electronic Arts . Et avant une magnifique finale qui opposait Kammeto à Hakim Jemili, on a pu assister à un très beau match de SCH contre Squeezie . Après un coup franc somptueux de Kevin De Bruyne, pour inscrire le 3ème but de Manchester City, le S s'est imposé 5 buts à 0 face à Squeezie . Un score qui a évidemment beaucoup fait réagir sur les réseaux . À noter que le S s'est incliné 3 - 2 en demi - finale face à Hakim Jemili .

On vous laisse découvrir les extraits ci - dessous .

