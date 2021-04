Quand Rim'k rêve de devenir un personnage du prochain GTA

Sur ses réseaux, Rim'k s'amuse à s'imaginer en personnage de jeu vidéo Rockstar.

par Team Mouv'

Le tonton du Bled vient de nous faire part d'une nouvelle passion : le gaming. Sur son compte Twitter, Rim'k a partagé les visuels de ce qui semble être un personnage de jeu vidéo à son image . En commentaire, le rappeur laisse entendre que ces créations 3D pourraient sortir tout droit des studios de Rockstar Games, le géant américain de l'édition de jeux vidéo à l'origine des cultissimes GTA et Red Dead Redemption. Et il faut avouer que le vétéran du rap ferait un excellent personnage !

Rim'k dans le prochain GTA ?

"C'est bon, je suis prêt pour le prochain GTA" s'amuse tonton Rim'k dans son post sur Twitter . Il prend également le soin de mentionner l'éditeur de jeux Rockstar Games, tout ça paraît presque officiel . . . sauf que c'est un blague, évidemment ! Il s'agit en réalité des images de la conception de son avatar utilisé pour le clip BRRR de Vladimir Cauchemar dans lequel il pose aux cotés de Laylow et Asdek .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

De toute façon le jeu n'est pas prêt de sortir : des informations récentes du journaliste spécialiste dans le domaine du gaming Jason Schreier indiquent que GTA VI ne verrait surement pas le jour avant 2023 . . . foutu covid ! En revanche vous pouvez voir l'avatar de Rim'k dans le superbe clip de BRRR que Vladimir Cauchemar a dévoilé le 8 avril 2021 .

Rim'k toujours au poste

On a récemment entendu Rim'k prendre la défense de Ninho qui n'avait pas été sélectionné aux Victoires de la Musique . Côté peura, le tonton du bled est toujours aussi actif et il enchaine les collabs toutes plus folles les unes que les autres . Avant le clip de Valdimir Cauchemar, il avait dévoilé celui de son titre Benzo__, feat Leto et Hamza, une tuerie !