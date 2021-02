PS5 : un skin noir mat débarque à partir de 50€

De quoi personnaliser la nouvelle console de chez Sony.

par Geoffrey

Si avec un peu de chance vous avez réussi à vous procurer la console la plus prisée du moment, il est désormais possible de la personnaliser . Le site dBrand, reconnu pour ses customisation de consoles, PC, et accessoires de smartphone vient de lancer un skin noir mat pour la dernière console de chez Sony .

Une coque noire mat proposée au prix de 49 dollars à laquelle vous pouvez ajouter une série de stickers multicolores au prix de 11,95 dollars . Un total de 57€ donc en comptant la livraison qui pourrait s’opérer dès le mois de mai .

La marque assure être juridiquement protégée contre des attaques de Sony qui, par le passé, a déjà traîné en justice des entreprises qui tentait de faire des skins pour ses consoles en utilisant les logos déposés par la marque japonaise .