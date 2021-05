PS5 : un réapprovisionnement est prévu pour l'été 2021

Commercialisée depuis le 12 novembre 2020, la PS5 est très rapidement devenue la console la plus convoitée de tous les temps avec 8 millions d'exemplaires déjà vendus . Et malgré avoir récemment annoncé ne pas être en mesure de satisfaire toutes les demandes, la direction de Sony a donné de nouvelles perspectives pour la reprise de sa production . De quoi soulager l'esprit des gamers qui attendent d'urgence un réapprovisionnement .

D'après la conférence vidéo privée organisée par Wired, Jim Ryan, le PDG de Sony, s'est montré confiant et a déclaré “travailler aussi dur que possible pour améliorer la situation .

Nous estimons que la production va augmenter au cours de l'été et certainement dans la seconde moitié de l'année 2021 .

Un réapprovisionnement en deux temps qui risque de ne pas être suffisant en vue des attentes urgentes . . .

Sony fait face à la pénurie de semi - conducteurs, ces composants des puces électroniques depuis déjà plusieurs mois . Hiroki Totoki, le directeur financier de Sony a donc préféré rester lucide et nous mettre en garde : la demande de PlayStation 5 sera largement supérieure à l'offre jusqu'en 2023.

Même si nous sécurisons beaucoup plus d'appareils et produisons beaucoup plus d'unités de la PlayStation 5 l'année prochaine, notre offre ne pourra pas répondre à la demande .