PS5 : les manettes ont une durée de vie très limitée...

Aventure PS5 : épisode numéro . . . On a perdu le fil . A travers le monde, les gamers ont parfois mis en jeu leur propre vie et encore plus souvent celle des autres pour acquérir ce Graal de la console . Récemment, ce sont deux adolescents qui ont assénés une dizaine de coups de couteau à un homme pour récupérer sa playstation, mais plus généralement, on ne compte plus les braquages, mouvements de foule et reventes suspectes . Vu cette violence, on n'ose même pas imaginer les réactions quand ces gamers s’apercevront que leurs manettes . . . ont une durée de vie ultra limitée.

Un cas d'obsolescence programmée

Le site Phonandroid explique que la manette de PS5 souffrirait de "drift", un problème touchant aussi les Nintendo Switch . Ce souci "touche les sticks analogiques . Ils effectuent un mouvement léger dans une direction, et ce même si vous ne touchez pas à votre manette" . Mais ce n'est pas encore le pire . Un autre article du média annonce que ce problème est en réalité inévitable : "la faute aux joysticks eux - mêmes, qui utilisent des composants vieillissants dont la date d'expiration ne peut être repoussée" .

Les quatre raisons du bug sont les suivantes : "usure du capteur, fatigue du ressort, étirement du matériau et saleté générale" . L'usure du capteur serait, selon une vidéo de IFixit, le problème le plus récurrent . L'article de Phonandroid rapporte un cas d'obsolescence programmée : "un joueur de Call of Duty: Modern Warfare devrait expérimenter le problème de stick en seulement 4 à 7 mois__, à raison de deux heures de jeu par jour" . . . Affaire à suivre .