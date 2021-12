Playstation lance des coques pour personnaliser sa PS5

Très attendues par les gamers, Sony dévoile enfin ses plaques, façades et coques officielles pour personnaliser la couleur de la PS5 et ses manettes sans fil.

par Team Mouv'

Alors que les ventes de PS5 ont dépassé celles de la Switch sur le dernier trimestre, ( plus de 13,4 millions de consoles PlayStation 5 vendues dont 3,3 millions de PS5 dans la période de juillet à septembre ) et que les stocks de sa nouvelle console viennent d'être réapprovisionnés mais qu'il reste difficile de s'en procurer, Sony s'est enfin décidé à développer ses propres modèles de coques . Plus d'un an d'attente mais ça y est, quelques semaine avant la fin d'année 2021 Sony présente officiellement 5 nouveaux coloris pour sa console dont 3 inédits sur les manettes Dualsense .

Midnight Black

Cosmic Red

Nova Pink

Starlight Blue

Galactic Purple

PS5 console custom

Un style intersidéral pour "décupler vos sens"

Des nouveaux coloris profonds et épurés inspirés clairement par l'espace et de la lueur émise par les étoiles dans le cosmos, déjà validés par les internautes arriveront dès le 18 janvier . Les façades pour consoles PS5 Midnight Black et Cosmic Red seront disponibles dès janvier 2022 chez les revendeurs participants dans les pays suivants : États - Unis, Canada, Royaume - Uni, France, Allemagne, Suisse, Autriche, Espagne, Portugal, Italie, Australie, Nouvelle - Zélande, Japon, Chine, Taïwan, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Vietnam, Corée et Philippines .

Les façades pour consoles PS5 Nova Pink, Galactic Purple et Starlight Blue seront également disponibles dans ces pays au cours du premier semestre 2022. Sony prévoit de les commercialiser dans d’autres pays et régions au cours de l’année . Les dates de lancement des nouveaux coloris pourront varier selon les pays .

Aux États - Unis, au Royaume - Uni, en France et en Allemagne, certains de ces nouveaux produits seront disponibles de manière anticipée pour les clients direct . playstation . com, notamment Les manettes sans fil DualSense en Galactic Purple qui seront disponibles sur leur site dès le 14 janvier ( dans la limite des stocks disponibles ) puis chez les autres revendeurs participants à partir du 11 février . Enfin, les façades pour consoles PS5 en Midnight Black et Cosmic Red seront disponibles sur direct . playstation . com à partir du 21 janvier . Vous les trouverez chez les autres revendeurs participants à partir du 18 février. . .

Pour ce qui est des tarifs, prévoyez 54,99€ pour un couvercle de console et 74,99€ pour une Manette sans fil DualSense™ colorée .