Nuit de gaming : Unicef récolte 50 000 euros pour aider les enfants

Une belle initiative sur fond de jeux vidéo et de musique !

par Geoffrey

C’est l’objet culturel le plus vendu dans le monde ! Plus de la moitié de la population mondiale le considère comme un des moyens de divertissements les plus réguliers, certes ! Mais le jeu vidéo peut avoir plein d’autres atouts comme récolté des fonds pour des associations .

C’est d’ailleurs le principe de la Streamin’ Night, l'événement streaming musique & gaming vient de clôturer sa dernière édition avec plus de 50 000€ récolté au profit de l’UNICEF .

Au programme de ces quelques jours de streaming, des parrains comme l’animateur Thierry Beccaro et Oxmo Puccino, des invités, des streamers et des live . Afin d’inciter les gens à faire des dons, plusieurs lots étaient en jeu comme la très convoité Playstation 5 . On retiendra les speedrun Mario avec Jean - Keydee et JarmOu sur Mario All Star, un match de NBA 2K avec Brawks et Fatboz ainsi qu’un live enflammé du duo Ofenbach .