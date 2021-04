Nintendo Switch : une pénurie est à prévoir !

La dernière console de chez Nintendo pourrait être la nouvelle victime de la pandémie.

par Geoffrey

Un peu plus de six mois après leur lancement, les dernières consoles de chez Sony et Microsoft, la Playstation 5 et la Xbox Series, sont toujours très difficile à se procurer . Une pénurie qui pourrait également toucher les fans de Nintendo si la Switch n’est pas encore installé dans leur salon .

Le coupable ? La pénurie de semi - conducteurs, des composants essentiels à l’assemblage pour le bon fonctionnement des consoles . Une pénurie dû à la pandémie de Covid 19 qui voit le marché de la Tech ralentit et plus particulièrement les secteurs de la téléphonie mobile, et des jeux vidéo . Si certains experts estiment que les consoles Next - Gen comme la Playstation et la nouvelle Xbox ne verront pas de stock conséquent arrivées avant 2022, la situation préoccupe également Nintendo .

Le PDG de l’entreprise japonaise Shuntaro Furukawa a donc pris les devants dans un communiqué . Il s’est dans un premier temps voulu rassurant, mais n’a pas caché son inquiétude sur le long terme face à une pandémie qui dure :

Il est difficile de dire comment nous pourrons gérer la situation, mais dans certains cas, nous pourrions être incapables d’honorer les commandes .

Avec des chiffres en hausse pour l’année 2020 pour le secteur du jeu vidéo, difficile d’imaginer un retour à un confinement strict sans jeux vidéos .