LeBron James débarque officiellement dans Fortnite

C'est officiel Lebron sera un skin dans Fortnite.

par Team Mouv'

Il y quelques jours, des insiders de Twitter avait leaké la possible venue de LeBron James dans le jeu Fortnite . Maintenant la rumeur se confirme ! Le trailer officiel annonce que le King entre dans le jeu de Battle Royale pour la série "Icônes"__ .

Le personnage rêvé des gamers fans de basket

Le roi du basket va faire son entrée le 15 juillet prochain dans le jeu en ligne . Dans le trailer d'Epic Games, on découvre LeBron arriver comme une comète avec ses ailes métallisées au son d'une instru rap . Le skin est muni d'épaulettes en tête de lion, de lunettes de soleil et une paire de Nike Lebron 19 inédites aux pieds !

Dans cet extrait on découvre aussi deux autres tenues . La première, où le basketteur est habillé relax avec un t - shirt tacos . . . un de ses plats préférés qu'il mange tous les mardis pour le Taco Tuesday. Pour la seconde, LeBron y est habillé d'une tenue de basket de la team Looney Tunes . On comprend direct le clin d'œil à Space Jam : Nouvelle ère où il jouera le personnage principal .

Le site d'Epic Games annonce que "La tenue, l'accessoire de dos, la pioche Le Lion et le planeur Envergure de LeBron disposent tous d'un curseur de modification, vous permettant d'ajouter plus de 20 variations dorées à votre costume. " En tout cas chapeau bas aux insiders pour avoir dévoilé que le King James sera de la partie avant l'annonce officielle ! La confirmation va faire plaisir aux fans de Fortnite et les fous du basket !

