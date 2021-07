LeBron James débarque dans Fortnite

Lebron James sera un personnage de Fortnite.

par Team Mouv'

LeBron James est partout cette année et passe du basket au divertissement ! On sait déjà qu'il sera à l'affiche de Space Jam : Nouvelle ère ce mois - ci, mais la légende du basket figurera sûrement aussi dans le jeu Fortnite. Après Neymar ce serait donc au tour de LeBron d'avoir un skin à son effigie ?

Le King James dans la Battle Royale

Boom la nouvelle vient de tomber : la star de NBA aura son propre personnage dans le jeu ultra populaire . C'est une insider très respectée appelée Shiina qui a balancé l'info sur son compte Twitter ce 5 juillet . C'est LE leak que les gamers fans de basket attendaient !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une autre leaker suivie par plus d'un million de followers sur Twitter ajoute un peu plus d'infos . Il devrait y avoir une quête appelée King's Bling Quests . Selon elle, au fil des victoires, les joueurs pourront gagner des objets en or et même déverrouiller un curseur doré personnalisé à la fin de toutes les quêtes ! On peut se demander si ces quêtes seront accessibles pour tous ou s'il faudra acheter le skin du King pour débloquer les défis . En tout cas les choses se confirment pour la venue du King dans la Battle Royale !