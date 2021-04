La PS5 vendue à 8 millions d'exemplaires

Un beau chiffre malgré la pénurie de console.

par Geoffrey

Le feuilleton PS5 n’est pas prêt de s’arrêter . Alors que des stocks de la nouvelle console de chez Sony arrivent au fur et à mesure il est toujours difficile de se procurer la Playstation 5 pour la mettre dans son salon . Pourtant la marque Japonaise vient de rendre public les chiffres de ventes de leur console Next Gen et celle - ci dépasse de peu la Playstation 4 .

Lancé mi - novembre la console a atteint le chiffre de 7,8 millions de ventes dans le monde entier . Une hausse des ventes apparait depuis le début de l’année avec 3,3 millions de ventes de Janvier à Mars 2021 . La nouvelle console fait mieux que sa petite sœur la Playstation 4 qui en 5 mois s’était vendu à 7,5 millions d’exemplaires . Mieux encore la Playstation 5 serait en train de taper pas mal de record de vente aux Etats Unis .

Des records qui ont de quoi énerver sur le continent européen puisque pas mal de gens ont du mal à se la procurer, même avec des préventes inscrites il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois .

Des chiffres de ventes en hausses qui amènent forcement à une belle augmentation du chiffre d’affaires chez Sony qui a bondit de 30% pour atteindre les 22 milliards d’euros, bien aidé également par la dématérialisation de nombreux jeux qui font augmenter les ventes sur les Playstation Store .