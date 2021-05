La PS5 se vend deux fois plus que la Xbox Series

Sony gagne une nouvelle fois la bataille des consoles de salon !

par Geoffrey

Même si il est toujours difficile de se les procurer, on peut dire sans trop de difficultés que les consoles Next Gen ne sont pas délaissées par les gamers . Alors que Sony annonce avoir vendu pas loin de 8 millions de PlayStation 5 dans le monde entier, la marque Japonaise aurait rempli son objectif de moitié puisqu’elle mise sur les 15 millions avant la fin de l’année . Il est cependant difficile de comparer les ventes avec sa grande rivale la Xbox Series de chez Microsoft puisque ces derniers ne communiquent plus leur chiffres de ventes depuis maintenant plusieurs années .

Sony devant Microsoft

Cependant certaines entreprises externe de sondage, annonce aujourd’hui les chiffres de ventes dans la période 1er Janvier/ 1er Mars 2021 . Et sans surprises c’est la console de chez Sony qui pointe en tête avec 2,83 millions de PS5 vendu, tandis que Microsoft en aurait écoulé 1,31 million de Xbox Series . Un résultat qui ne surprend pas vraiment puisque Sony domine la bataille depuis la Playstation 4 en misant uniquement sur sa console, tandis que Microsoft essaye de miser sur le service et de capter un public large sur PC, consoles, et supports mobiles, sans se concentrer réellement sur la vente de machines .

Sony gagne donc cette bataille mais pas la guerre des consoles de salon toujours dominée largement par Nintendo qui aurait vendu sur les trois premiers mois de l’année 2021 presque 6 millions de consoles, soit trois fois plus que la Playstation 5 . Des chiffres qui peuvent en partie s’expliquer par la pénurie de consoles Next - gen .