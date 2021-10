La plus horrible manette de Nintendo 64

La manette plus gore jamais créée a été imaginée par un artiste.

par Team Mouv'

Pour tous les enfants des années 1990, la Nintendo 64 restera toujours mythique. Un fan a décidé de rendre hommage à la console en imaginant une version horrifique de son iconique manette .

Super Mario 64, Star Wars, Zelda. . . vous vous souvenez ? Quand la fameuse console est sortie en 1997, elle est aussitôt devenue culte. Mais s'il y a bien un accessoire du jeu qui reste inoubliable, c'est son étrange manette: à trois poignées, avec un joystick en plein milieu, la console était à la fois moderne et difficile à manier pour l'époque . Si ce joystick a permis d'introduire de nouvelles possibilités dans les jeux vidéos, il était peu manœuvrable et donc relativement mal pensé, ce qui participe au mythe .

Hommage gore à la N64

Si de nombreux hommages ont été et sont encore rendus à la console qui a marqué le passage à l'an 2000, Konbini a relevé une œuvre particulière parmi celles des fans de Nintendo . En effet, Michael Adams, un modder du Massachussets, a décidé de réaliser une version gore de la manette .

L'œuvre de Michael Adams, disponible sur son Instagram, est en tout point terrifiante : l'objet est recouvert d'un matériau semblable à la chair, avec des dents en guise de flèches, des yeux pour les boutons. . . et un téton en joystick. Joyaux pour les fans de gore, horreur pour ceux qui n'y sont pas sensible : la manette de Adams fait en tout cas réagir et ne laisse pas insensible .

Pour les collectionneurs, il sera impossible de s'acheter la manette, qui est une œuvre unique. En revanche, Nintendo vient d'annoncer la sortie des jeux de N64 sur Switch, avec une réplique identique de la manette en bonus . Elle ne fera peut - être pas aussi peur, mais elle sera sans doute un chouïa plus pratique .