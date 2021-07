Kylian Mbappé sur la jaquette de FIFA 22

Kylian Mbappé a été choisi pour illustrer la cover de Fifa 22.

par Team Mouv'

C'est la deuxième année consécutive pour l'attaquant parisien . Déjà l'an passé, EA Sports avait choisi Mbappé pour illustrer la jaquette de son jeu de football . Ce vendredi 9 juillet, EA Sports a annoncé et dévoilé une sublime cover avec un rose/bleu dégradé et on retrouve encore Kylian Mbappé dessus, avec le sublime maillot du PSG .

Fier d'être de nouveau en cover

Sur les réseaux sociaux, l'attaquant de l'Équipe de France s'est dit fier d'avoir été choisi une nouvelle fois : "Encore . Fier d'être de nouveau en cover" . Le PSG aussi a partagé la nouvelle, avec un "Back to back" écrit sur les réseaux sociaux .