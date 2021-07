Konami annonce la fin de la simulation Pro Evolution Soccer

Pro Evolution Soccer laisse sa place pour un jeu gratuit en ligne appelé eFootball.

C'est une information terrible que nous annonce les développeurs de PES, le jeu lancé en 1995 n'existera plus . . . ou en tout cas plus du tout dans le même format . C'est toute une génération d'accros aux manettes qui est en PLS . Konami annonce un changement de fou : tout se fera en ligne et gratuitement .

Adieu PES, bonjour eFootball .

C'est une page symbolique du football virtuel qui se tourne : le fameux jeu Pro Evolution Soccer fait ses adieux . Ce mercredi 21 juillet, Konami explique dans un post Twitter que PES change de peau et devient eFootball . Ce sera "un nouveau jeu de simulation de football en free - to - play" . Cet automne, les gamers pourront donc découvrir les "graphismes de pointe" et les animations en "Motion Matching" . Le tout sera dispo en partie gratuitement sur mobile, console et PC et permettra même les cross play ._Même si l'annonce est un véritable choc, l'idée part d'un bon sentiment . Selon les développeurs nippons, c'est "une expérience de jeu juste et équilibrée pour tous les joueurs"_, on peut pas faire plus fair play . Le jeu en ligne sera mis à jour régulièrement avec des modes de jeu différents .

Les fans en PLS

Fini les parties de jeu interminables et la fierté de porter les couleurs des équipes Castolo, Minanda, Blue London et Merseyside Red . . . PES était un vrai pilier pendant l'enfance de nombreux joueurs partout dans le monde . Sur Twitter, les fans ont le cœur brisé après avoir appris la nouvelle et les tweets nostalgiques pleuvent déjà .

