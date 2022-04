Kameto : 10 choses à savoir sur le héros français de la Pixel War

10 choses que vous ne savez peut-être pas sur Kameto, streamer français et fondateur de la KCorp.

par Team Mouv'

Vous avez forcément vu passer cette information, pendant plusieurs heures, les streamers français ont mené une véritable "guerre mondiale" des pixels sur Reddit. Et derrière cette mobilisation incroyable, on retrouve Kameto qui s'est battu et a réuni les plus gros streamers de Twitch (Locklear, Zerator ou encore Inoxtag, Squeezie, Hugo Decrypte et SEB) pendant plusieurs heures. Avec la force de toutes les communautés, ils ont réussi à défendre leur position, et ont conservé la partie en bas à gauche du canevas.

Actif depuis plusieurs années sur Twitch, et passionné des jeux vidéos depuis son enfance, Kameto est aujourd'hui l'un des plus gros streamers français. Voici 10 choses à savoir sur le héros qui a hissé le drapeau français sur le r/place.

1) L'origine du pseudo Kameto

Lorsqu'il se lance sur StarCraft, Kamel de son prénom emprunte le pseudo Kameto. Comme il l'explique dans une interview avec Domingo en 2018, ce pseudonyme est un hommage à son oncle disparu. Avant sa naissance, son oncle qui s'appelait Kamel est décédé d'un cancer à l'âge de 18 ans et était surnommé Kameto. En grandissant, le futur streamer a aussi hérité du même surnom par sa famille et son grand-père. Ainsi, il a souhaité lui rendre hommage en choisissant ce pseudo.

2) Il a enchaîné les petits boulots pour se payer un ordinateur

Afin de pouvoir jouer aux jeux vidéos et notamment à StarCraft, Kameto avait besoin d'un ordinateur. Il explique pour Brut, qu'il a enchaîné plusieurs jobs pour réunir la somme nécessaire de 600 euros.

“Il me fallait un bon PC pour jouer à StarCraft, j’avais un prix en tête, il me fallait 600 balles, du coup je faisais plein de petits boulots, des formatages de PC, j’écrivais des lettres pour les gens du quartier qui ne savaient pas écrire leur lettre de motivation, leur CV. Et pendant des mois et des mois, j’ai récolté 600 euros, j’ai installé StarCraft."

3) Il part vivre en Angleterre à 20 ans

En 2015, il part en Angleterre pour rejoindre la WebTv Eclypsia en tant que streamer de League of Legends. Ce nouveau changement dans sa vie va lui permettre de se professionnaliser davantage. Dans une interview avec ZACK, il raconte qu’il est parti en Angleterre du jour au lendemain, sans le dire à son père, pour vivre son rêve : "J’avais qu’un seul objectif, c’était de percer dans le stream, et rien d’autre".

4) Il lance la Kameto Corp en 2020

Le 30 mars 2020, Kameto annonce la création de sa structure d'e-sport, nommée Kameto Corp. Un regroupement de personnes avec Kotei & Kameto en première ligne. Quelques mois après, Prime rejoint la direction et la structure change de nom pour devenir la Karmine Corp.

La division League of Legends du club remporte la saison printanière 2021 de la Ligue française de League of Legends pour sa première participation, puis celle des European Masters en 2021.

Kameto et la Karmine Corp

5) Il a organisé la Brohouse

Après quelques difficultés, Kameto parvient enfin à organiser son projet de rêve : réunir plusieurs streamers dans une même maison, avec plusieurs streams et happening. Le concept est simple : des copains, une villa, du soleil et du stream. Le projet prend vie dans une maison à côté de Marseille, et la Brohouse permet à la Kameto Corp de diversifier son contenu, en proposant du divertissement.

6) Il adore PNL

Originaire de Corbeil-Essonnes comme PNL, Kameto a souvent crié son amour pour les deux frangins. Que ce soit dans ses vidéos ou sur Twitter, le streamer est un fidèle de QLF. À l'occasion d'un grand tournoi Twitter pour élire le meilleur rappeur français, le streamer avait appelé à voter PNL. Il a même une photo en compagnie d'Ademo...

Ademo et Kameto

7) Le roi de Twitch en 2022

Avec une communauté hyper engagée et une présence très régulière, Kameto a des stats impressionnantes sur Twitch. Il est le streamer le plus regardé en cumul de temps sur les mois de janvier, février et mars 2022. Avec respectivement 4 146 734 heures en janvier, 2 853 035 heures en février, et 2 995 182 en mars. Juste derrière lui, on retrouve d'autres pointures, comme Gotaga, Sardoche ou encore JL Tomy et ZeratoR.

8) Il a lancé Radio Sexe

Vous vous souvenez forcément de Radio Sexe, une radio libre qui cartonnait tous les dimanches soirs sur Twitch. Derrière cette émission, on retrouve encore Kameto, Kotei, Prime...

Dans une récente interview pour ZACK, il se confie sur cette émission quelques années après sa fin : “A la base, on faisait ça juste pour rigoler, mais on nous a reproché le fait d’etre cru, mais il n'y avait jamais rien de malveillant, on pointait personne, c’était que de la vanne et de la rigolade.” avant d'ajouter : "Le gros regret que j’ai c’était le nom de l’émission, j’avais pas le recul nécessaire, mais je restais clean. Mais ça m’a un peu associé à cette image de sexe, alors que c’est pas moi. [ ... ] Quand ça s’est arrêté, c’est parce qu’on s’entendait moins entre nous et l’émission s’essoufflait, ça tournait un peu en rond, c’était toujours les mêmes histoires. À la fin on était victimes de notre succès."

9) Il a tapé un FIFA en haut de la Tour Eiffel

En mai 2019, quelques semaines après la sortie du clip Au DD de PNL, à son tour Kameto s'empare de la Tour Eiffel avec d'autres streamers pour un événement : le Game of Korps.

La GotagaCorp et la Kameto Corp se sont affrontés sur plusieurs rounds, entre Just Dance, Rocket League et le Main Event FIFA, ça a donné un spectacle incroyable depuis la Tour Eiffel. C'est finalement Gotata et sa team qui ont remporté le tournoi.

10) Sa première console...

Comme beaucoup de jeunes enfants nés dans les années 90, Kameto a eu comme première console... une Game Boy Color. Il l'explique dans son interview pour Brut.

"C'était le jour de ma circoncision, c'est répandu qu'on te fasse un cadeau ce jour-là. Et j'ai eu la Game Boy Color comme première console".