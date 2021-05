Jeux vidéo : Rambo arrive sur "Warzone"

Grande nouvelle pour les fans de Rambo : le personnage débarque dans dans le battle royale de Call of Duty.

par Team Mouv'

Il est invincible : Rambo est de retour pour menée une nouvelle guerre, et pas n'importe laquelle . Comme l'a annoncé le compte Twitter officiel de Call of Duty, le personnage emblématique du cinéma qui était interprété par Sylvester Stallone débarque dans le monde des jeux vidéos, dans la nouvelle carte Verdansk ’84 . Le personnage sera disponible à partir du jeudi 20 mai prochain .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



John McClane débarque aussi

Et il n'est pas seul, puisque John McClane, autre personnage culte du cinéma joué par Bruce Willis dans le film Piège de cristal ( 1988 ) , sera aussi dans la partie . D'ailleurs, le compte Instagram CO0ubNtjEeT a leaké une première photo des deux personnages, et on peut voir à quoi ils ressembleront dans Black Ops Cold War et Warzone .

Activision nous sert une bonne dose de nostalgie, et on a déjà hâte de découvrir tout ça .