PlayStation 5 : une pénurie de la console jusqu'en 2022

Sony a indiqué ne pas être en mesure de faire face à la demande de sa console à cause de la pénurie de semi-conducteurs.

par Team Mouv'

Sony est victime de son succès et dépendant des difficultés d'approvisionnement . Selon l'agence Bloomberg, Hiroki Totoki, directeur financier de l'entreprise japonaise, a déclaré qu'il ne pensait pas "que la demande diminuerait cette année et bien que nous ayons sécurisé des machines et produisions davantage d'unités de PlayStation 5 l'an prochain, nous ne pourrons faire face à la demande" .

En effet, Sony, comme beaucoup d'autres entreprises, fait face à la pénurie de semi - conducteurs, ces composants des puces électroniques . Ce défaut de livraison touche le secteur depuis déjà plusieurs mois et ralentit les délais . La situation s'est dégradée à cause de l'accumulation des confinements durant lesquels les commandes de téléphones, d'ordinateurs et de tablettes se sont multipliées . Le marché des produits électroniques est donc extrêmement tendu et l'offre n'est pas en mesure de répondre à la demande .

Sony espère tout de même pouvoir écouler près de 15 millions de PlayStation 5 d'ici à 2022 . Pour atteindre ce chiffre, l'entreprise a décidé de réduire drastiquement la production du modèle précédent, la PlayStation 4 .