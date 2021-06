GTA 6 : une sortie pas avant 2025 ?

Des leaks révèlent que GTA VI sortirait 12 ans après GTA V.

par Team Mouv'

Grand Theft Auto, est LE jeu qui a façonné notre jeunesse . Mais ça fait maintenant plusieurs années qu'on attend la nouvelle édition de GTA et vu les dernières fuites d'infos, ça n'a pas l'air d'être pour si tôt .

GTA VI sortira seulement en 2025 ?

Mauvaise nouvelle : le jeu phare de Rockstar Games ne devrait pas sortir avant 2025 ! soit… 12 ans après GTA V. Selon le site Hitek, c'est Tom Henderson, le roi des fuites d'infos gaming qui aurait balancé du lourd à propos de GTA VI . Il avait déjà visé juste pour Battlefield 2042 et il est maintenant respecté dans le monde du gaming comme un leaker de confiance . La news risque de ne pas être bien accueillie par les fans du jeu . Sans oublier qu'un autre insider, avait quant à lui misé sur 2026 voire 2027.

Vice City version 2020's

Cette fois - ci les aventures de Tommy Versetti ne se passeraient plus dans une vibe 80's mais bien à notre époque dans les années 2020 . La ville de Vice City, un copié - collé de Miami, va sûrement bien évoluer . Il paraît que la crypto - monnaie sera aussi un moyen de paiement . Et ce n'est pas tout, la ville devrait être évolutive à mesure qu'on joue ! C'est fini les tours en rond pendant des heures dans une voiture volée à un passant . Selon Hitek, "ses évolutions et extensions de cartes seraient contenus dans de futurs DLC et des mises à jour en post - lancement du jeu . "

Un personnage féminin entre dans le game

Enfin ! Bonne nouvelle pour les femmes qui adorent GTA et aimeraient un peu plus de représentation que d'incarner dans l'ombre, la petite amie du perso principal ou une prostituée . Un personnage féminin arrive ! C'est ce qu'a tweeté Henderson en janvier dernier . Selon lui, on pourra alterner entre perso féminin et masculin .

Entre nous, on a très envie de découvrir les futures musiques de la Radio Hip Hop qu'on écoutera lors de nos ride en voitures volées . Il reste plus qu'à attendre les confirmations de Rockstar Games sur ses théories de la sortie de GTA VI .