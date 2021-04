GTA VI : vers une sortie repoussée après 2023 ?

Selon le journaliste spécialisé Jason Schreier, GTA VI pourrait arriver "bien plus tard" que 2023.

Le spécialiste de l'industrie du jeux vidéo Jason Schreier vient - il de mettre une grosse douche froide à tous les fans de GTA dans le monde ? Peut - être bien .

Foutu covid

Comme l'a repéré le média Rockstarmag, il est fort possible selon Schreier que GTA VI ne soit disponible qu'après 2023 . . . alors que GTA V est sorti il y a plus de 7 ans maintenant . Alors qu'un twittos demandait à Jason Schreier pensait toujours que GTA VI serait dispo en 2023 comme il le prétendait jusque là, le journaliste a répondu : "Attendez - vous a que ce que vous aviez imaginé arrive bien plus tard que ce qui était prévu à cause du covid ." Aïe aïe aïe . . .

Même si le tweet de Jason Schreier laisse place à l'interprétation, on peut facilement imaginer qu'avec la fermeture des gros open - spaces et le recours massif au télétravail, le projet GTA VI a pris du retard. De tels jeux vidéos nécessitent des armées de développeurs et de techniciens pour donner vie au projet et même sans covid, les retards ne sont pas rares dans ce business .

Les fans patientent sur GTA V

GTA est une série légendaire de jeux vidéo signés Rockstar et son 6ème opus est extrêmement attendu alors que les fans continuent de poncer inlassablement GTA V depuis sa sortie le 17 septembre 2013. D'ailleurs il leur aura fallu tout ce temps pour réaliser que Tyler The Creator prête sa voix à un personnage !