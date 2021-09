"GTA VI" pourrait ne jamais sortir sur PS4 et PS5

"GTA VI" ne verra certainement pas le jour chez Sony...

par Team Mouv'

Bien que rien n'ait été officialisé autour de GTA VI les experts s'accordent à dire que le projet devrait sortir dans les années à venir . Malheureusement les utilisateurs de Playstation n'auront certainement pas la chance d'y jouer . . .

Microsoft nouveau maître du jeu

Selon Jez Corden, célèbre podcasteur spécialiste Xbox, Microsoft souhaite racheter Take Two, éditeur de jeux vidéo tels que Red Dead, NBA 2K, Bioshock ou encore GTA. Un rachat qui serait estimé à 18 milliards de dollars, une somme pas si mirobolante que ça lorsque l'on sait que Microsoft est valorisé à près de 1 600 milliards de dollars . L'entreprise avait même racheté la boîte d'édition de jeux vidéo Zenimax (Fallout, Doom, The Elder Scrolls. . . ) plus tôt dans l'année, preuve de ses ambitions d'expansion . Si la multinationale rachète les éditions de Take Two il semble fort probable que le jeux ne voit pas le jour chez le concurrent direct, Sony . . . Pour le plus grand désarrois des fans . Mais ce n'est pas encore fait . . .

GTA V, Rockstar Games

Sorti il y a plus de huit ans GTA V commence, malgré son immense succès, à "fatiguer "ses utilisateurs et naturellement ils veulent de la nouveauté . La rumeur d'une sixième version avait donc insufflé un vent de fraicheur pour les fans de la saga . Malheureusement le possible rachat par Microsoft vient casser les rêves de certains joueurs de Playstation qui pourraient ne pas avoir accès au jeu . . . à moins d'acheter une Xbox .

Affaire à suivre,