"GTA" V : un joueur finit le jeu en moins de 10 heures, sans prendre de dégât

Un speedrunner polonais a fini le jeu GTA V en moins de 10 heures, et la vidéo intégrale est disponible.

par Team Mouv'

Les gamers ne manquent jamais d'idées pour relever des défis . En attendant GTA VI, qui se fait longuement attendre ( et qui pourrait d'ailleurs sortir entre 2026 et 2027 selon les dernières infos) des fans de la franchise continuent de passer du temps sur GTA V .

C'est notamment le cas du UnNameD, un joueur polonais qui a relevé le défi de finir l'histoire du jeu le plus rapidement possible . Comme l'explique le site spécialisé jeuxvideo . com, ce speedruner a bouclé le game en moins de 10h : très exactement 9 heures, 3 minutes et 33 secondes .

Une réussite sans aucun dégât

Pour arriver à ses fins, le joueur a tout de même essayé plusieurs fois . C'est après 48 tentatives qu'il a finalement réussi . Et cette fin de jeu, il l'a bouclé sans compter une seule mort, ni même un seul dégât . C'est là que c'est très fort . De plus, le joueur ne portait aucune protection, aucun gilet pare - balles etc .

Cette véritable prouesse est à retrouver en vidéos ci - dessous, découpées en 3 vidéos de 3h .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix