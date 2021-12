GTA : une extension annoncée avec Dr. Dre et Anderson .Paak !

L'extension "The Contract" de GTA Online vient d'être annoncée avec la présence de Dr. Dre.

par Team Mouv'

Une nouvelle histoire dans GTA Online arrive la semaine prochaine, et elle concerne les amoureux de rap puisque Dr. Dre est impliqué dans l'histoire. En effet, l'histoire devrait tourner autour de lui, comme on peut le voir dans le premier teaser qui a été dévoilé.

Dans celui-ci, on voit le légendaire producteur dans son studio, accompagné de Anderson .Paak et on peut même entendre un nouveau morceau inédit

Dr. Dre dans le jeu

La présence de Dr. Dre n'est pas uniquement musicale, car il sera bien dans le jeu, au coeur de l'histoire. Comme on peut le lire sur le site officiel de Rockstar Games : "Bienvenue à F. Clinton and Partner, une nouvelle « agence de solutions de célébrités » au service de l'élite de Vinewood à la recherche de solutions aux problèmes de la haute société. Franklin a besoin de deux choses : un partenaire fiable et un client important et de premier plan. [ ... ] Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, DJ Pooh a contacté Franklin au sujet d'un client potentiel passionnant : son ami proche, le Dr Dre."

L'extension sera disponible le 15 décembre prochain.