"GTA Trilogy" critiqué comme jamais par les fans

"GTA Trilogy" est sous le feu des critiques depuis sa sortie en novembre.

par Team Mouv'

Grand Theft Auto - Trilogy est à peine sorti que le jeu est déjà l'objet de vives critiques de la part des joueurs. Plusieurs ratés viennent en effet alimenter la colère des gameurs.

C'est ce qu'on appelle une sortie fracassante : Grand Theft Auto -Trilogy, attendu de pied ferme par les fans, est sorti le 11 novembre, et la toile s'enflamme déjà. En cause, une indisponibilité du jeu sur PC, des bugs et des problèmes de performance, qui provoquent la colère des joueurs, demandant à être remboursés en nombre.

Tout est de nouveau en ordre

Ainsi, après une coupure, GTA a été de nouveau mis à disponibilité des gameurs qui utilisent un PC, via Rockstar Games Launcher. Si le jeu a probablement été nettoyé et les bugs fixés, les modifications précises n'ont pas été mentionnées, et il faudra peut-être attendre pour en avoir tous les détails.

Rockstar a présenté ses plus plates excuses aux joueurs pour le dérangement, expliquant que le jeu était à présent mis à jour et réparé : "GTA - The Definitive Edition a été mis à jour et est de nouveau disponible via le Rockstar Games Launcher pour jouer et acheter. Nous nous excusons pourr la gêne occasionnée". Cependant, le dommage est fait, étant donné que la note de l'opus sur Metacritic est extrêmement basse (0,5/10), un moyen pour les joueurs d'afficher leur mécontentement.

Toutefois, le jeu semble reparti et les fans peuvent de nouveau explorer les travers des villes de GTA. La note risque donc de remonter, selon l'opinion que se font les fans de cette sortie très longuement attendue.