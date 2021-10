"GTA" 6 : une sortie pour bientôt ?

Un leaker balance que GTA 6 sera bientôt disponible, mais peut-on y croire ?

par Team Mouv'

Les théories se multiplient sur la possible sortie de Grand Theft Auto VI mais on a tous un peu perdu patience et certains ont même complètement craqué . Un leaker vient de donner espoir aux fans avec de nouvelles infos croustillantes à se mettre sous la dent ! Le sixième volet de GTA 6 devrait sortir bientôt et les maps seront immenses !

Alligators, ouragans et map géante évolutive

Les fuites et autres rumeurs sur la sortie de GTA 6 nous font vivre des montagnes russes émotionnelles et ce 28 septembre le leaker ThatSoBold annonce du très lourd ! Selon lui, GTA 6 sera annoncé et teasé dans le courant novembre et décembre par Rockstar Games.

Selon ThatSoBold, le jeu se situe à Miami ( enfin Vice City ) et il y aura une map trois fois plus grande que GTA 5 et en plus de ça elle est évolutive . Sans oublier que comme le jeu se déroule à Miami, au menu on est servi en alligators, ouragans "et bien plus encore" !

Que des good news alors que d'autres leakers misent sur une sortie de la suite de GTA seulement pour 2025. . . Qui aura raison ?