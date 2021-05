GTA 6 pourrait sortir seulement en 2026 ou 2027

Attendu depuis plusieurs années, le prochain volet de GTA pourrait sortir dans plusieurs années.

par Team Mouv'

L'attente est de plus en plus longue et ne touche pas à sa fin . Tandis que les fans patientent pour obtenir des informations sur GTA VI, une nouvelle rumeur repousse une nouvelle fois sa date de sortie . En effet, selon un insider de l'industrie du jeu vidéo, l'opus n'est pas du tout terminé, et devrait sortir dans 4 ou 5 ans .

GTA 6 toujours en développement

L'insider en question répond au nom de Okami . C'est d'ailleurs lui qui avait dévoilé plusieurs scoops sur Call of Duty. Selon lui, le jeu est toujours en développement, et il reste encore quelques années de boulot pour l'équipe de Rockstar Games avant de pouvoir le dévoiler aux joueurs . Comme le relaye Booska - P, Okama serait "surpris" que le jeu sorte avant 2025, et mise plutôt sur 2026 ou 2027 . Ce n'est pas la première fois qu'une rumeur sur une sortie repoussée est évoquée . Il y a quelques semaines, le journaliste spécialisé Jason Schreier expliquait que le jeu arriverait après 2023, notamment à cause de la crise sanitaire .

En attendant cette sortie et ( ou ) une annonce de Rockstar Games, de nombreuses rumeurs n'échappent pas aux internautes, on pense d'ailleurs à cette carte du jeu qui aurait fuité.