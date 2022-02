GTA 6 : le jeu est officiellement en développement !

Après des années d'attente, GTA VI est officiellement en développement.

par Team Mouv'

C'est Rockstar Games qui l'annonce officiellemen**t**. Sur Twitter, l'éditeur a prévenu ses abonnés : le jeu tant attendu, GTA 6 est officiellement en développement.

C'est l'information que tous les fans attendaient depuis des années. Après la sortie de GTA 5 en 2013, de nombreuses rumeurs on fait la Une des médias sur le jeu, sans que jamais Rockstar Games ne s'exprime.

Notre objectif est de dépasser de manière significative ce que nous avons déjà réalisé

Comme le relaye le site spécialisé Gamekult, on peut lire un communiqué officiel sur le site de l'éditeur : "Avec la longévité sans précédent de GTA V, nous savons que beaucoup d'entre vous nous ont demandé des nouvelles du prochain épisode Grand Theft Auto. À chaque fois que nous nous lançons dans un nouveau projet, notre objectif est de dépasser de manière significative ce que nous avons déjà réalisé. Et nous sommes heureux de confirmer que le développement actif du prochain opus de la série Grand Theft Auto est en bonne voie. Nous avons hâte de vous en dire plus dès que nous serons prêts."

Pour l'instant, on ne dispose pas d'informations supplémentaires sur le contenu du jeu, ni sur sa sortie.