GTA 6 : il interrompt une émission télé en direct pour demander où est le jeu

Ce fan de GTA n'en peut plus d'attendre le sixième volet et débarque dans une émission télévisée allemande en direct.

par Team Mouv'

Un fan de Grand Theft Auto en a eu marre d'attendre la suite de la saga et le fait savoir devant toute l'Allemagne ! Il s'est précipité sur le plateau d'un célèbre jeu télévisé allemand et a demandé quand est - ce que sortait GTA 6 . Gros craquage à l'antenne !

"Mais où est donc GTA 6 ?

Le spectateur appelé Taser, est entré sur le plateau de l'émission de jeux Hit The Star pour dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas . Désespéré il a demandé au présentateur : "Mais où est donc GTA 6 ? J'attends toujours GTA 6 depuis 8 ans ! ". La candidate quant à elle, Evelyn Burdecki, a eu peur et avoue ne pas connaître le jeu ! Le fan des aventures à Vice City n'a pas l'air de vouloir partir et continue sur sa lancée : "S'il vous plaît, mettez un panneau . Criez dans la caméra "Où est GTA 6 ?"" Le présentateur allemand a pris l'intervention sur le ton de l'humour et balance "__Je n'ai même pas encore fini GTA 5 . "

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



L'atmosphère est restée plutôt cool, la sécu est intervenue en douceur pour accompagner l'individu vers la sortie du plateau télévisé .

Les développeurs de Rockstar, ont intérêt à sortir le nouvel opus bientôt sinon d'autres fans vont craquer ! Pour patienter, GTA 5 est attendu sur next - gen ( PS5 et Xbox Series ) pour la fin de l'année avec une mise à jour dédiée . Mais pas sûr que ça soit assez pour les accros au jeu !