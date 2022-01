"GTA 6" : enfin une date de sortie fiable ?

De nombreuses rumeurs s'accordent autour de la sortie de "GTA 6".

par Team Mouv'

Des rumeurs de plus en plus insistantes suggèrent que Grand Theft Auto 6 pourrait être révélé en 2022 et sortir en 2023 ou 2024.

Un peu de patience

À l'heure actuelle, Rockstar n'a pas encore officiellement teasé Grand Theft Auto 6, mais il n'a pas eu de sortie originale depuis 2018. Le développeur qui a récemment publié la trilogie GTA Remastered, qui a été mal accueillie, en novembre, et qui prévoit un nouveau remaster de Grand Theft Auto 5 en mars, commence à faire perdre patience à ses fans.

Selon Tez2, un initié de Rockstar Games, sur le GTAForums, Grand Theft Auto 6 pourrait être officiellement révélé cette année et sortir en 2023 ou 2024. Cela semble être plus une spéculation qu'une rumeur mais se base sur une tendance. Rockstar a révélé Red Dead Redemption 2 trois ans après la sortie de Grand Theft Auto 5, et cela fait maintenant quatre ans que le premier est sorti. Il semble donc que le développeur doive annoncer un nouveau jeu.

De plus, lundi 10 janvier, Take Two, la maison mère possédant Rockstar, a annoncé une croissance de 14 % d’ici 2024. Selon certains analystes, il n’y a qu’une poignée de titres qui peuvent fournir à la direction ce résultat et il y'a de forte chance que ce soit GTA 6.

Cependant, Rockstar a aussi l'habitude d'annoncer une date puis de la retarder. Ce dernier pourrait prévoir une sortie en 2023 pour Grand Theft Auto 6, mais pourrait finir par la repousser de nouveau. Seul le temps nous dira si cela se concrétise. Il est également important de préciser que ces infos sont à prendre avec des pincettes.