Game Boy : un japonais a collectionné tous les jeux existants

Un fan de jeux vidéos japonais a réussi à collectionner les 1244 jeux disponibles sur Game Boy.

par Team Mouv'

Pour la première fois, un fan de jeux vidéos a annoncé avoir réussi à réunir tous les jeux disponibles sur la petite console rétro : en tout, il possède l'intégralité des jeux qui existent sur Game Boy .

Son petit nom, c'est marumi _ 1985, et il a battu un record : celui du plus grand nombre de jeux vidéos possédés pour la première console portable. On ne peut tout simplement pas faire mieux : ce collectionneur japonais a réussi à mettre la main sur chaque jeu qui a été rendu disponible sur Game Boy, c'est à dire, en tout, 1244 jeux .

Une réelle cherche au trésor

Une seule règle pour cette collection : les jeux doivent être sortis au Japon entre 1989 et 2001. Le jeune homme, qui a commencé son défi en 2019, a mis près de deux ans à se procurer tous les éléments de sa galerie . "C'est vraiment quelque chose que je n'ai pu accomplir que grâce au soutien de tant de personnes . Si je n'avais pas reçu de l'aide via Twitter, cela m'aurait probablement pris 5 ans", a humblement déclaré le jeune recordman .

Marumi _ 1985 reste relativement discret . Il a plutôt décidé de se concentrer sur son prochain but : réunir tous les jeux de la NES, dont il possède déjà 600 . Rendez - vous dans deux ans pour son prochain exploit .