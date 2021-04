Fortnite : le mème Stonks devient un skin dans le jeu

Epic Games va toujours plus loin dans les collaborations !

par Geoffrey

Alors que beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'un poisson d'avril, le batlle royale d'Epic Games a eu de nombreuses personnalités de la culture pop ajoutées aux skins de son jeu au fil des années . Pourtant le mème Stonks semblait bien trop loin de cet univers .

Et ce n’est pourtant pas une blague mais Fortnite vient bien d’ajouter le personnage aux skins jouables dans le jeu . Le personnage se compose de son costume emblématique mais cette fois - ci déchiré . En fond, on retrouve bien entendu la flèche orange qui apparaît pour signifier son succès sur le marché dans lequel il investit sur un fond bleu rempli de chiffres .

Comme depuis de nombreuses années, Fortnite n’a jamais hésité à se lancer dans des collaborations . Il est maintenant assez difficile de nommer une franchise ou une série qui ne figure pas dans le jeu d'une manière ou d'une autre . Des partenariats qui ne sont pas prêts de s’arrêter quand on sait qu’Epic Games ne cherche qu'à étendre ce succès avec une éventuelle collaboration avec Shrek, et une autre avec the Rock .