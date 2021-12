"Fortnite" chapitre 3 : la nouvelle map révélée

La map du chapitre 3 de "Fortnite" se dévoile enfin avec une première map.

par Team Mouv'

À l'occasion de la clôture du chapitre 2 de Fortnite, Epic Games a présenté les premières images du chapitre 3... et notamment la map.

C'est le grand changement de ce nouveau chapitre de Fortnite : la map a une nouvelle fois été revue, et les joueurs vont pouvoir évoluer dans un tout nouvel environnement. Dans une visite guidée, la société de jeu vidéo nous propose de découvrir quelques secrets de ce nouveau territoire.

Une map qui regorge de promesses

Et grosse surprise : la carte est finalement relativement familière, mais pour une raison inattendue. A la frontière entre Stranger Things et la théorie de la terre plate, les créateurs du jeu ont imaginé un monde plat et où l'île s'est retournée pour cette première saison qui s'appelle Retournement.

On pourra donc dans ce terrain de jeu retrouver des références au premier chapitre du jeu, comme les Tilted Towers. Pour l'instant, le territoire est complètement enneigé et donc partiellement inexplorable, même si on peut déjà découvrir le Sanctuaire, résidence des Sept; mais la neige doit fondre et permettre aux joueurs d'explorer plus en profondeur cette map inédite.

En collaboration avec Spider-Man, cette première saison permettra d'obtenir des skin en rapport avec le film Spider Man : No Way Home, qui sort au cinéma le 15 décembre. À partir du 11 décembre, on retrouvera ainsi les bureaux du journal le Daily Bugle, couverts de toile, à l'est du jeu, mais aussi la possibilité de se déplacer avec des gants-araignée comme le héros.