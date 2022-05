FIFA : la licence change de nom

Les jeux de football d'Electronic Arts ne s'appelleront plus "Fifa".

par Team Mouv'

Le plus célèbre jeu vidéo de football au monde, plus connu sous le nom de FIFA, changera bientôt de patronyme pour des raisons contractuelles.

EA SPORTS FC is the new FIFA

Après 30 ans d'existence sous ce nom, le jeu FIFA sera prochainement baptisé EA SPORTS FC, à partir de 2023. En effet, l'éditeur américain du jeu vidéo, Electronics Arts, a officialisé ce mardi 10 mai la nouvelle.

Alors que le dernier contrat entre la FIFA et Electronics Arts a été signé en 2013 et devrait arriver à expiration en décembre 2022, celui-ci ne sera pas renouvelé. Si la fédération internationale de football recevait 85 millions d'euros par an en échange de l'exploitation de sa marque, des désaccords entre les deux entités ont visiblement accéléré voire acter la séparation, qui était déjà devinée depuis un moment.

"Nous sommes reconnaissants pour nos nombreuses années d’excellent partenariat avec la FIFA. Nous avons une opportunité incroyable de placer EA SPORTS FC au cœur du sport et d’offrir des expériences encore plus innovantes et authentiques au public grandissant du football." a déclaré Andrew Wilson, directeur général d'EA.

La fin d'une ère et donc le début d'une nouvelle pour les deux instances. Mais si celle-ci pourrait faire peur, la firme a tenu à rassurer leurs clients à travers un communiqué, déclarant qu'aucun changement majeur sur les joueurs, les clubs ou encore les stades, n'impactera le contenu du jeu.

"Tout ce que vous aimez dans nos jeux sera dans EA SPORTS FC - les mêmes belles expériences, modes, ligues, tournois, clubs et athlètes seront là. Ultimate Team, le Mode Carriere, Clubs Pro et VOLTA Football seront tous au rendez-vous. Notre portefeuille unique de licences avec plus de 19 000 joueurs, plus de 700 équipes, plus de 100 stades et 30 ligues dans lesquels nous avons continué d'investir pendant des décennies sera toujours là, uniquement dans EA SPORTS FC."

Et pour appuyer ces propos, plusieurs clubs, notamment le PSG et le Real Madrid, ont d'ores et déjà assuré leur présence dans EA SPORTS FC.

