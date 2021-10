FIFA 22 : on pourra célébrer un but avec le signe Jul

On pourra on célébrer un but avec le signe de Jul sur FIFA 22.

par Team Mouv'

La nouvelle vient de tomber et elle a de quoi rendre heureux les fans de l'Ovni ! Dans la prochaine mise à jour du jeu FIFA 22, les joueurs pourront célébrer un but avec le signe de JuL, on ne pouvait pas demander mieux !

Un détail qui va tous nous faire craquer à la caisse

Alors que le rappeur marseillais nous a teasé sa venue sur Fifa 22, on a la confirmation qu'il débarquera bien dans le prochain jeu ! Après Mister V dans NBA2k voilà qu'on pourra fêter nos meilleurs but avec le fameux signe de l'Ovni .

Ce 6 octobre 2021, un internaute a eu l'œil et a partagé sur Twitter la fiche de quelques améliorations de ce nouvel opus de FIFA . On peut lire sur la page du site EA Sports : "ajout de la possibilité de faire la célébration de Jul avec certains joueurs"__ . Si on ne sait pas quels joueurs auront l'honneur de faire le signe du J, on a le temps de rêver encore un peu . . . Imaginez, un coup de manette et Ronaldo fait le geste de Jul !

