FIFA 22 : les notes des meilleurs joueurs révélées

FIFA annonce les notes des meilleurs joueurs de la future édition.

par Team Mouv'

Ce lundi 13 septembre EA a dévoilé les 22 meilleurs joueurs du prochain FIFA . Comme à son habitude cette liste réserve son lot de surprises et saura susciter des débats .

Messi > Cr7, PSG > Liverpool

Le premier d'entre eux se portera surement sur la place de numéro 1 . En effet Messi à 93 se positionne en tête de ce top devançant de + 1 Lewandowski et de + 2 son éternel rival Cristiano. On retrouve trois de nos français dans ce classement avec Mbappé ( 91 ) et Kanté ( 90 ) dans le top 10 et Benzema au coté de tout le reste à 89 de général . On notera également la non présence du crack du moment Erling Haaland qui devra donc certainement attendre un an de plus pour figurer dans cette liste . Certaines des caractéristiques des joueurs peuvent aussi paraitre surprenantes comme le physique de Mbappé ( 77 ) supérieur à celui de Ronaldo ( 75 ).

Le PSG et Liverpool sont les deux clubs possédants le plus de joueurs dans ce classement ( 4 chacun ) . Mais si l'on fait le cumul des notes les parisiens sont devant les Liverpuldiens . On risque donc de retrouver régulièrement les joueurs franciliens dans les équipes FUT de FIFA 22 . Malgré les critiques que va engendrer ce top ( comme chaque année ) et l'arrivé d'un nouveau concurrent, nul doute que la franchise réussira à conserver sa place de leader sur marcher .