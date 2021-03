En 2020, les français ont passé en moyenne 9 heures par semaine à jouer aux jeux vidéo

Un chiffre en hausse grâce au confinement.

par Geoffrey

Nous en avons déjà parlé ici, la pandémie mondiale a causé bien des soucis à certains secteur, mais d’autres en ont profité . C’est le cas par exemple des plateformes streaming mais aussi des jeux vidéo . Avec une hausse significative du nombre de ventes, de joueurs, et d’heures à regarder des vidéos de gamers, les français ne passent pas à côté de ce marché qui a la cote !

En effet avec une hausse du chiffre d’affaire de 11% dans l’hexagone, les français ont joué en moyenne 9 heures par semaine aux jeux vidéo . Un domaine qui contrairement à ce qu’on peut penser ne touche pas uniquement les jeunes puisque la moyenne d’âge du joueur français moyen se situe à 39 ans .

Un succès que l’on doit notamment au confinement mais aussi à l’actualité des jeux qui a été très grande avec l’arrivée des deux nouvelles consoles Playstation 5 et XBOX Series. On n’oublie pas la Nintendo Switch toujours très en vogue en plus des joueurs PC et Mobile . Une industrie qui séduit également avec de nombreux produits locaux issus de la french touch comme le souligne Nicolas Vignolles, délégué général du SELL ( Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs ) , chez nos confrères de RTL :

"C'est un succès historique, ça concerne tous les marchés, le PC, la console, les mobiles, tous les supports sont plébiscités [ … ] C’est une industrie de pointe, qui inspire les autres industries il y a une vraie french touch en la matière [ … ] Il y a un jeu pour chacun, chaque âge . Des jeunes parents, notamment, ont eu une première culture de jeu vidéo et remettent une console pour jouer avec leurs enfants . "

Espérons que cette hype du gaming continue en 2021, et vous ? Pensez - vous avoir plus consommé de jeux vidéo en 2021 ?