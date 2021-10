eFootball 2022 : le jeu devient la risée des réseaux pour ses graphismes

eFootball, le successeur de PES, a connu un début difficile en devenant la cible de moqueries sur les réseaux.

par Team Mouv'

C'était un retour sous le signe du changement pour les jeux vidéos sportifs : Konami a décidé d'arrêter sa série de jeu PES Pro Evolution Soccer pour la remplacer par une petite nouvelle, eFootball. Mais dès sa sortie, le jeu à fait un bad buzz pour ses graphismes . . . douteux .

Concurrent historique de FIFA, PES était sur le déclin depuis de nombreuses années, devant le succès grandissant de son gigantesque rival . Afin de relancer la machine, l'entreprise qui produit le jeu vidéo, Konami, a lancé eFootball 2022 pour lui succéder .

Des graphismes au goût douteux

Malheureusement, le mode free to play, le système de Match Pass et l'intelligence artificielle retravaillée de eFootball n'ont pas convaincu les joueurs. C'est plutôt les graphismes qui ont amusé ces derniers, et les réseaux se sont vite enflammés, hilares devant des figures 3D qui, il faut le dire, ne sont pas très réalistes .

Reste à voir comment va réagir l'entreprise de jeux vidéos, qui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet . Mais il va sans doute être difficile de reconquérir les joueurs .