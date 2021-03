Des millions de PS4 victimes de l’obsolescence programmée ?

L'horloge interne de la PS4 pourrait être la cause d'une obsolescence programmée.

par Team Mouv'

Les PlayStation 4 pourraient être condamnées par l'obsolescence programmée . C'est ce que suggère un célèbre hacker Lance McDonald, comme l'a repéré le média Konbini Techno. Sur Twitter, l'homme en question répond à un appel d'un twittos qui a reçu un message d'erreur sur sa console : ERROR CE 34878 - 0 .

Selon Lance, une panne totale peut empêcher de jouer à n'importe quel jeu, et cela serait causée par l'horloge interne du produit de Sony. En gros, c'est la technologie qui permet d’assurer la présence de la PS4 dans le temps et qui empêche les gamers de tricher avec les trophées remportés dans les jeux . Et si cette fameuse horloge interne tombe en panne ou se réinitialise à zéro, alors les jeux ne pourront plus être joués, et provoqueront la fin de vie de votre console : l’obsolescence programmée .

Pour éviter ce problème, Lance suggère à Sony de réaliser une grosse mise à jour mais pas sur que la société se concentre sur ce problème, alors que la PS5 fait déjà bien assez parler d'elle.