"Def Jam" : enfin le retour du jeu culte ?

Kevin Liles a relancé les espoirs des fans en teasant un potentiel nouveau jeu Def Jam.

par Team Mouv'

La rumeur date de plusieurs années maintenant : est - ce qu'on assistera ( ou pas ) au retour du mythique jeu vidéo Def Jam ? La discussion est relancée depuis que Kevin Liles a posté un mystérieux tweet . L'ancien président de Def Jam a partagé une capture d'écran, en posant une question à ses abonnés : "Je me demande si je devrais relancer la série de jeux - vidéo Def Jam ?" en demandant l'avis à ses fans : "dites - moi" .

Evidemment, il n'a rien annoncé de plus, donc il est difficile pour l'instant d'imaginer qu'un jeu est en développement . Est - ce que Kevin Liles a vraiment quelque chose derrière la tête, ou s'amuse - t - il seulement à troller Twitter ?

L'espoir renaît pour les fans de Def Jam

Evidemment, ce message relance tous les espoirs des fans qui attendent un retour du jeu depuis 2007 . Déjà en 2020, le célèbre label devait faire une annonce sur Twitter concernant un nouveau jeu, mais n'a plus jamais donné de nouvelle ensuite .

Pour rappel, trois jeux sont sortis, d'abord Def Jam Vendetta ( 2003 ) puis Fight For New - York ( 2004 ), et Def Jam Icon ( 2007 ) . Le but était simple : les joueurs de PlayStation, GameCube et Xbox pouvaient s'affronter avec des rappeurs ( et pas seulement des signatures du label Def Jam ) . Si le jeu venait à être développé en 2021, il serait intéressant de voir quels rappeurs seraient intégrés . . . Drake, Travis Scott, Lil Baby, Kanye West, 2 Chainz, Lil Pump ? Et pourquoi pas 6ix9ine ?