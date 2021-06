Balenciaga sort un tee-shirt PS5, plus cher que la console...

Pour sa collab' avec PS5, Balenciaga dévoile un tee-shirt à un prix démesuré.

par Team Mouv'

Balenciaga, la marque de la démesure a encore frappé ! Cette fois - ci elle s'attaque au gaming avec un nouveau drop au prix complètement WTF . En effet, la marque de prêt - à - porter de luxe s'est associée avec PlayStation pour une collection en l'honneur de la PS5 .

Un tee - shirt plus cher que la console

Il faut croire que dans le monde du luxe, quand on aime on ne compte pas et c'est sur cette théorie que surfent de nombreuses marques comme ici Balenciaga qui mets en vente un T - shirt issu de sa collab avec PS5 à un prix exorbitant. Pour rappel la console tant recherchée est vendue pour le doux prix de 499 euros quand le tee - shirt Balenciaga est proposé pour 510 euros.

En attendant, la console, victime de son succès depuis sa sortie en novembre 2020 reste en rupture de stock depuis des mois, laissant des fans dans le désarroi .