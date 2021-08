Bad Boys : le personnage de Will Smith, Mike Lowrey, débarque dans Fortnite

Les joueurs de Fortnite pourront jouer avec les skins inspirés du film "Bad Boys".

par Team Mouv'

Les accros au jeu Fortnite sont chouchoutés et peuvent choisir de nombreux personnages liés à la pop culture . Dernièrement le jeu a inclus les skins de LeBron James, le meme "stonks", Neymar, et maintenant ce sont les policiers de la trilogie Bad Boys qui auront droit à leur propres persos .

La classe de Will Smith sur Fortnite

Dans un tweet publié ce 29 août 2021, Fortnite a annoncé l'arrivée du skins Lowrey a . k . a Will Smith de la trilogie de films Bad Boys . Les joueurs pourront avoir la classe de Mike Lowrey et s'"habiller comme Mike" : avec ses couteaux, son sac munis de ses menottes .

Pour Epic Games, le personnage que Will Smith joue avait sa place dans l'univers des skins : "Qu'il soit impliqué dans une action explosive ou une poursuite à grande vitesse, il est toujours indéniablement smooth"__ . Selon HotNewHipHop, Lowrey a . k . a Will Smith a son propre skins mais pas ( encore ? ) Martin Lawrence l'acteur qui joue Marcus Burnett, son coéquipier .

Comme le souligne le magazine américain, Bad Boys 4 serait en développement, après le succès de Bad Boys For Life, et l'arrivée du personnage de Will Smith dans Fortnite est un coup de comm' plus qu'efficace !