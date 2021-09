Aya Nakamura débarque dans Fortnite

Aya Nakamura arrive dans Fortnite pour un show virtuel exclusif.

par Team Mouv'

Fortnite propose souvent des évènements interactifs virtuels avec des stars comme Travis Scott, Ariana Grande, Kid Cudi, et Yung Thug . Cette fois - ci c'est une star bleu blanc rouge qui rejoint la Battle Royale : Aya Nakamura !

Une première pour une artiste française

La societé Epic Games signe avec l'interprète de Djadja pour organiser un évènement interactif dans son univers virtuel . Comme le rapporte Le Figaro, elle a été choisie pour participer aux Soundwave Series,un show musical aux côtés de cinq autres artistes internationaux : le rappeur brésilien Emicida, l'égyptien Mohamed Hakami, l'australienne Tones And I, et le chanteur de pop japonais Gen Hoshino .

La maison de disques Warner Music France souligne dans un communiqué qu'Aya est "la première artiste française à proposer une expérience interactive de ce type dans Fortnite" . Le nouveau président de la major, Alain Veille, ajoute : "Le gaming fait partie des nombreux axes de diversification et de développement sur lesquels Warner Music France travaille activement afin d'offrir à ses artistes un accompagnement toujours plus innovant" . Aya a été élue "__artiste francophone de l'année" par Forbes cette année et prouve qu'elle a définitivement sa place dans le jeu ultra populaire .

Côté infos on n'en sait pas plus, Epic Games n'a pas encore partagé la date de ce futur événement musical virtuel .