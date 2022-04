Gambi envoie le clip énergique "Zaza"

Gambi nous prend à contre-pied avec son nouveau morceau intitulé "Zaza".

En hommage à un ami à lui du nom de Zaza, visiblement en prison, Gambi a dévoilé, ce mercredi 20 avril, le titre et le clip du même nom.

Ça turn up fort

Après la sortie de son premier album La vie est belle en juillet 2020, album controversé et qui a fait parler de lui sur les réseaux sociaux, Gambi est resté assez discret côté musique et projet. S'il a dévoilé son single Khedma en novembre dernier, rapidement suivi de Viva en décembre, le rappeur n'a toujours pas conclu de retour concret. Ce mercredi 20 avril, l'auteur de POPOPO est revenu une fois de plus avec un nouveau single intitulé Zaza, s'inscrivant dans un style qui se démocratise peu à peu dans le rap français, la Jersey.

En effet, c'est sur une prod déjà utilisée par Kerchak sur le morceau Jane, que le rappeur originaire de Fontenay-sous-bois s'est initié à cette toute nouvelle tendance, lui permettant de se renouveler et de sortir de son univers de prédilection.

Mis en image à travers un street-clip simple mais dynamique à travers lequel son groupe et lui-même turn up, ce banger laisse place à la fin, à un court extrait prédisant déjà la suite.

Serait-il enfin prêt à envoyer un nouveau projet ?