Gambi enchaine avec le clip "Viva"

Gambi dévoile un nouveau clip, "Viva".

par Team Mouv'

On avait attendu longtemps avant son retour mais depuis, il a déjà sorti 2 clips en l'espace d'un mois. Gambi continue de marquer son retour avec la sortie d'un nouveau clip, Viva.

Gambi s'éclate avec ses proches

Vendredi 12 octobre, Gambi faisait officiellement son grand retour en sortant le clip Khedma. Un visuel sorti 1 an et demi après que le rappeur originaire de Fontenay-sous-Bois ait totalement disparu des radars. Pour ce titre, qui culmine bientôt à 3 millions de vues sur YouTube, l'auteur de Popopop avait décidé de revenir avec son style de prédilection : énergique, déjanté, parfait pour passer en soirée.

Ce mercredi 15 décembre, Gambi a décidé d'envoyer un nouveau morceau, Viva. Un titre composé par Enigma qui mélange parfaitement guitare et rythmique up tempo, nous plongeant dans une ambiance assez rock/mélancolique. De son côté, l'homme au trois single de diamant nous délivre son fameux flow saccadé qui le défini à merveille et qui s'allie parfaitement à l'instru. Pour ce qui est du clip, on retrouve Gambi entouré de certains de ses proches en train de s'ambiancer dans différents endroits de la ville.

Pour annoncer la sortie de ce nouveau clip, Gambi a posté un extrait sur les réseaux en déclarant "APRES ON PASSE AUX CHOSES SERIEUSES". Il semblerait donc que sa prochaine déclaration concernera la sortie d'un futur projet.