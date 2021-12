"Euphoria" : une bande-annonce haletante pour la très attendue saison 2

"Euphoria" s'offre un nouveau trailer officiel pour la saison 2.

par Team Mouv'

L'attente d'Euphoria saison 2 est presque terminée. Après le récent teaser d'Euphoria 2 qui annonçait la date de sortie de la prochaine saison, voici enfin la bande-annonce officielle de la série de HBO avec Zendaya dans le rôle du personnage principal, Rue Bennett.

Le retour des aventures de Rue

La série dramatique de Sam Levinson, qui débutera sur HBO et HBOMax avec des épisodes hebdomadaires, se rapproche et sera disponible à partir du 9 janvier 2022. Selon les informations que l'on peut interpréter suite à ce teaser, dans la deuxième saison Rue Bennett (Zendaya) devra continuer sa quête d'équilibre alors qu'elle tente de concilier amour, perte et dépendance.

En plus de Zendaya, le casting de la saison 2 comprendra Hunter Schafer, Nika King, Storm Reid, Maude Apatow, Angus Cloud, Barbie Ferreira, Algee Smith, Sydnew Sweeney, Jacob Elordi, Eric Dane, Alexa Demie, Javon Walton et Austin Abrams. Ils seront rejoints par trois nouveaux venus au casting d'Euphoria 2 : Dominic Fike, Minka Kelly et Demetrius 'Lil Meech' Flenory Jr.

La route vers la deuxième saison d'Euphoria a été longue et sinueuse : le tournage devait commencer en mars 2020, mais le confinement a mis en pause la production. Il y a un an, le créateur de la série, Sam Levinson, avait publié deux épisodes spéciaux en mettant l'accent sur les personnages interprétés par Zendaya et Hunter Schafer. Entre-temps, Euphoria a connu un succès mondial, avec pas moins de trois Emmy Awards, dont celui de la meilleure actrice principale dans une série dramatique pour Zendaya.