Est-ce qu’on manque de considération envers les personnes handicapées ?

Près de 12 millions de personnes sont en situation de handicap en France et 19 % sont au chômage.

Le handicap, ça recouvre plusieurs réalités : des personnes paralysées, sourdes, muettes, malvoyantes, atteintes de myopathie, de la maladie de Charcot et beaucoup d’autres handicaps physiques, et c’est aussi le handicap cognitif et mental . Mais au final, ce qui créé le handicap, c’est l’environnement complètement inadapté . Depuis la loi de 2005, « l’accès à tous et pour tous » est obligatoire dans les magasins et dans la rue notamment, mais cette obligation n’est pas du tout respectée . En 2020, le gouvernement a dévoilé un plan avec 12 mesures pour que les personnes handicapées aient « une vie comme les autres et au milieu des autres » . Quand on est handicapé, c’est une galère pour accéder à un emploi, un logement, à la culture et même aux études . Le taux de chômage est de 9 % pour l’ensemble de la population et de 19% chez les personnes en situation de handicap, et il y a seulement 23 000 étudiants handicapés en France .

Notre invité : Fabrice Flageul, accompagnant sexuel formé par l’Appas ( Association pour la promotion de l’accompagnement sexuel ) , thérapeute .

► La France évolue dans son rapport au handicap ?

► Est - ce que l’espace public est suffisamment organisé pour les handicapés ?

► Comment faire en sorte que plus de gens soient sensibilisés ?